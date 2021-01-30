願望過於強烈的作戰權急躁癥，令人擔憂的韓美同盟裂痕音. January. 30, 2021 07:10. . 美國國防部28日表示：“戰時作戰指揮權將在雙方達成協議的條件完全滿足時移交，對特定時間的承諾將使我們的兵力和人力陷入危險之中。”韓國國防部長徐旭前壹天表示，“我認為在我任職期間，在移交作戰權方面應該取得有進展的成果”，強調“時機”後，美國僅隔壹天就以“條件”予以回應。美國表現出立即反駁同盟國部長發言的姿態實屬罕見。 這是拜登政府首次就戰時作戰指揮權表明立場，意味著美國堅持在韓美此前達成協議的條件完全得到滿足時進行轉移交的立場沒有發生任何變化。韓美就確保韓國軍隊核心軍事能力、具備應對朝鮮核和導彈威脅的能力、韓半島安全環境等移交作戰權的三大條件達成了協議，美國將徹底查明這種能力是否完備。文在寅總統18日在新年記者會上表示，與作戰權移交能力檢驗相關的3月韓美聯合軍事演習“可以與朝鮮進行磋商”。接著，徐旭部長強調移交作戰權取得進展，似乎是透露出了要在剩余任期內與美國就移交作戰權的時機等具體立場達成協議。 拜登政府表示，中國和俄羅斯也應參與對朝制裁，正在加強對朝鮮施壓。在作戰權移交上，以完善對朝準備態勢為條件的行為，被解讀為不會輕易向朝鮮做出軍事讓步的堅決意誌。更何況，為了檢驗作戰權移交的運用能力，需要舉行聯合軍演，但受新冠疫情影響，韓國國內情況也不如意。在這樣的情況下，韓國政府卻壹心想著提前移交作戰權。 最重要的是，提高核威脅的朝鮮非同尋常。特朗普政府執政時期，韓半島因朝鮮停止核武器和遠程導彈試驗和大規模韓美聯合軍演的所謂“雙暫停”，緊張狀態得到管控，但隨著美國政權的更替，情況可能會發生變化。在這種情況下，拜登政府上臺不到10天，就出現了韓美安保的摩擦音，令人擔心在對朝問題上的合作是否存在異常。就算是有大選公約，但如果在任期內對作戰權移交表現出急躁心、焦急癥，也會招來給韓半島安保制造漏洞的禍害。

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