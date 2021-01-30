美國國防部稱“戰時作戰指揮權的移交，條件比時間更重要”，與韓國存在溫差. January. 30, 2021 07:10. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部當地時間28日就戰時作戰指揮權的移交問題表示：“將在韓美兩國達成壹致的條件完全得到滿足時進行。”這是拜登政府就戰時作戰指揮權移交問題第壹次作出回應，確認了將基於條件而非時間進行移交的原有立場沒有變化。 美國國防部負責亞洲事務的發言人約翰·瑟普當天就韓國國防部長徐旭提及“任期內將在戰時作戰指揮權的移交方面取得成果”壹事，在回答本報的立場問題時表示：“基於條件的作戰權移交，不僅是美韓壹致同意的，在保障我們的兵力、人力、地區安全方面也是必要的。”他還表示：“約定特定時限會危及我們的兵力和國民”，“保障兵力、人力、地區安保比單純更換韓美聯合司令部的指揮部還要復雜。” 徐旭在1月27日的新年記者見面會上表示：“我認為，為了負責任的國防，在任期間應該在移交作戰權上取得有進展的成果。”但美國國防部再次強調移交作戰權的“條件”，對韓方以時間為先的推進計劃表現出否定的態度。當天，瑟福的發言與去年10月在韓美安保磋商會議上，兩國未能就指揮權移交日程達成協議後，美國國防部發表的正式立場相同。 就此，美國國防部相關人士對本報表示：“對於戰時作戰指揮權移交，我們的立場完全壹樣”，“並不是說換成了拜登政府就發生了變化。”其意思是，拜登政府即使重新研究相關內容，其判斷也不會改變。

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