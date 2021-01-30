韓國食藥處也考慮限制對高齡層接種阿斯利康疫苗. January. 30, 2021 07:11. by 柳根亨 noel@donga.com. 韓國食品醫藥品安全處正在討論限制高齡層（65歲以上）使用英國阿斯利康公司開發的新冠疫苗的勸告。這是因為歐洲等地提出的疫苗效果爭議正在擴大。韓國政府高層相關人士29日表示：“阿斯利康疫苗將按照預定在2月份得到許可”，“但正在討論是否像德國壹樣只勸告65歲以下的人接種，實際上有可能那麽做。” 此前，相當於德國疾病管理廳的羅伯特·科赫研究所下屬的預防接種委員會當地時間28日勸告只對65歲以下成人接種阿斯利康疫苗。 此外，韓國中央災難安全對策本部將於31日決定是否延長保持社交距離（首都圈2.5級，非首都圈2級）和“禁止5人以上私人聚會”的措施。

한국어