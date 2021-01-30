韓裔作家珍妮•韓：“很高興能介紹韓國飲食和文化”. January. 30, 2021 07:11. by 金哉希 jetti@donga.com. 好萊塢青春羅曼史女主人公有壹個共同點。金發碧眼的白人。從《賤女孩》、《獨領風騷》等經典作品到Netflix的原創劇作《親吻亭》不外如是，但現在有壹部作品打破了這樣的公式。這就是以韓裔美國人珍妮•韓作家(41歲•照片)的同名小說為基礎制作的Netflix電影《致所有我曾愛過的男孩》。講述韓裔美國人女主人公“勞拉•陳”寫給單戀的男人們的信件被發送給相關男人們後展開的故事的第壹季大受歡迎，如今該系列的第三季《致所有我曾愛過的男孩：真愛永遠》也已制作完成。 特別是在第三季中，有來勞拉•陳去世的母親的祖國韓國展開家族旅行的內容，因此在首爾進行了拍攝。南山塔、漢江、廣藏市場、練歌房等首爾的各個地方都出現在了攝像機鏡頭裏。 在下月12日最後壹篇第三季公開之前，記者於29日通過視頻采訪了韓作家和飾演勞拉•陳的拉娜•康多爾(25歲)、飾演皮特的諾亞•森蒂尼奧(25歲)。 “在南山塔拍攝時，邀請父母、姨媽和叔叔到拍攝現場。當時非常欣慰吧。這是我作為作家展現自己人生的最好經驗。能夠向劇組介紹韓國的美麗文化和美食，感到非常高興。”(韓作家) 勞拉•陳前往戀人約定愛情的南山塔“愛之鎖”，親自裝上鎖，在練歌房愉快地跳舞唱歌。在滿是韓語招牌的廣藏市場，她還吃了面條。越南裔美國人康多爾表示，這是她首次訪問韓國。 “對韓國的化妝品非常感興趣，可以親自觀賞和購物。在韓國棒球場吃的炸雞，是我吃過的任何食物都無法比擬的，吃得很香。”(康多爾) 康多爾就通過這部電影打破對青少年女主人公的偏見表示：“在擔任主人公之前和之後，劇本和角色發生了很大的變化。” “剛開始夢想成為演員的時候，我想讓亞裔美國女性擔任主人公，改變主流媒體的風向。飾演勞拉•陳壹角，為這種變化做出了小小的貢獻，實現了夢想。”(康多爾) 韓作家在談到勞拉•陳大受歡迎的原因時表示：“因為有很多能讓人產生共鳴的地方。” “勞拉•陳是壹個無論是誰都能找到與自己相似角度的角色。因為擁有溫暖的內心和勇氣，所以產生了更深的共鳴。特別是在最近這樣的時代，溫暖善良的人物是不是讓人覺得更有魅力呢？”(韓作家)

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