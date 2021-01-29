西部“國王”在東部受辱…湖人隊負於76人隊. January. 29, 2021 07:26. by 金培中 wanted@donga.com. “提前預演的總決賽”的勝者是費城76人隊。 28日，在美國賓夕法尼亞州費城富國中心舉行的美國職業籃球聯賽(NBA)東部聯盟排名第壹的費城76人隊與西部聯盟排名第壹的洛杉磯湖人隊的主場比賽中，主隊以107比106 1分之差戲劇性地取得了勝利。本場過後戰績變為13勝6負的費城人隊守住了東部聯盟的榜首位置。本賽季開賽以來，湖人隊取得客場10連勝，這是球隊新賽季首次客場告負。另外，湖人隊以14勝5負的戰績下滑到了西部聯盟第2位。 從比賽初期開始，費城76人隊壹直保持比分領先，湖人隊則處於追趕地位。湖人隊領先的情況只有第壹節初期(14-13)和第四節結束前(106-105)兩次。 兩隊之間的對決在賽前就備受關註。本賽季執掌費城隊教鞭的達克•裏弗斯直到上個賽季為止，還是湖人隊的地區競爭對手洛杉磯快船隊的主教練。上個賽季，裏弗斯搭建了與湖人隊的勒布朗•詹姆斯(37歲)和安東尼•戴維斯(28歲)組合針鋒相對的卡瓦伊•倫納德(30歲)和保羅•喬治(31歲)組合，試圖奪得總決賽冠軍，但在看到湖人隊奪冠後，也放下了指揮棒。 在費城隊效力的丹尼•格林(34歲)、德懷特•霍華德(36歲)是上賽季湖人隊的冠軍成員，但在被排除在“戰鬥力之外”後尋找了新球隊。曾經對湖人隊有怨恨的他們聚集到費城，引領球隊的上升勢頭，終於首次與湖人隊相遇。 當天，兩隊的招牌選手都表現出色。湖人隊的詹姆斯得到34分6個籃板6次助攻，戴維斯得到23分8個籃板。費城人隊的本•西蒙斯(25歲)以17分11個籃板球和10次助攻的成績達成了“三雙”，喬爾•恩比德(27歲)也貢獻了28分6個籃板球。勝負在“第三選項”上分出了勝負。當天，費城隊的托比亞斯•哈裏斯(29歲)包括比賽結束前的決勝分在內，以24分7個籃板球的表現活躍在球場上，幫助球隊取得了勝利。

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