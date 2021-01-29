三星電子獻上13萬億韓元的“分紅驚喜”. January. 29, 2021 07:26. by 徐東日記者、金紫炫記者 dong@donga.com,zion37@donga.com. “東學螞蟻運動”的大將股三星電子決定支付總額達13.1242萬億韓元的紅利。這壹金額接近2019年全體上市公司分紅額的58%，是迄今為止韓國國內上市企業分紅金額中規模最大的。 28日，三星電子經營支援室長(社長)崔允浩在電話會議上表示，“在新型冠狀病毒肺炎疫情等困難情況下，包括職員和合作公司在內的所有利害關系人齊心協力，才得以支付特別分紅”，表明了股東還原(發行溢價拔還股東)政策。三星電子決定，從今年開始3年內將年度正規分紅規模增加到9.8萬億韓元，比去年增加2000億韓元。 三星電子計劃，經過股東大會的批準，在4月份向以去年12月28日為基準的持有股東支付每股1932韓元(以普通股為準)。以去年年末為基準，三星電子的小額股東就有約215.4萬多名。通過此次特別分紅，個人股東(以普通股為準)將平均獲得35萬韓元的分紅。 由於持有三星電子10%的股份，實際上第1大股東國民年金通過此次分紅共賺了1.2504萬億韓元，成為最大受益者。 總裁壹家中，三星電子副會長李在镕將獲得812億韓元，前Leeum美術館館長洪羅喜將獲得1046億韓元。已故李健熙會長的紅利約為4828億韓元，預計這些紅利將返還給繼承人。 另外，三星電子當天表示，公司去年的銷售額達到236.81萬億韓元，營業利潤達到35.99萬億韓元。以銷售額為準，這是歷史第三好成績。

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