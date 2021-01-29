徐旭：“韓美聯合軍事演習，可以與朝鮮進行磋商”. January. 29, 2021 07:27. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國國防部長徐旭27日在首爾龍山區國防部大樓舉行的新年記者見面會上，就定於3月初舉行的韓美聯合軍演表示：“以實施演習的想法，正在與韓美聯合司令部緊密協調實施方法。”他還說：“考慮到新冠疫情，可以將（演習）空間分成多個區域或分組進行等，可以發揮運用的奧妙”，“去年下半年的（聯合）演習也（考慮到新冠疫情），相當壹部分進行了調整並實施。”分析認為，這是考慮到今年上半年的演習也會像去年下半年壹樣，受新冠疫情影響而縮小實施。 徐旭還就文在寅總統在新年記者招待會上說可以同朝鮮討論聯合軍演壹事表示：“這是（文在寅總統表示）可以同朝鮮磋商的原則性發言，我也認為可以與朝鮮磋商。”他還說：“如果從1991年《南北軍事基本協議》開始組成南北軍事共同委員會，包括韓美聯合軍演在內，各種問題都可以討論。”朝鮮國務委員會委員長金正恩在本月初舉行的勞動黨第八次代表大會上曾要求韓國政府中斷韓美聯合軍演。 徐旭還再次確認了提前移交戰時作戰指揮權的方針。 他說：“我認為，在我任職期間，有關移交作戰權，應該取得進展。”據分析，包括3月聯合軍演在內，今年內將結束由韓國軍隊主導的未來聯合司令部的第二階段（完全運用能力）檢驗評估，加快速度使韓美就‘作戰權移交目標年度’達成協議。他說：“我們認為（完全運用能力）檢驗能夠在最短的時間內完成，美軍則認為具備條件再舉行怎麽樣，存在細微的差異。這也在磋商中。”也就是說，將勸說認為即使縮小聯合演習規模也難以進行完全運用運力檢驗的美國方面，即使縮小演習規模，完全運用能力檢驗也有可能進行。

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