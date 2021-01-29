拜登在中東“抹去特朗普”……暫停向沙特、阿聯酋出口武器. January. 29, 2021 07:27. by 林賢錫 lhs@donga.com. 美國暫停了對沙特阿拉伯和阿聯酋的武器出口，並重新研究了現有的出口計劃。有分析認為，美國推翻了前總統特朗普單方面的偏袒沙特陣營的外交政策，在中東地區進入了以多邊主義為基礎的維持均衡狀態。 《華爾街日報》27日援引美國政府高級官員的話報道說：“拜登政府將重新考慮特朗普政府決定向沙特出口精密導彈、決定向阿聯酋出售的F-35戰鬥機等數十億美元規模的武器交易。” 特朗普政府去年12月底批準了沙特方面訂購3000枚GBU-39小型精密炸彈等2.9億美元（約合3300億韓元）規模的武器訂單，並在離任之前簽訂了阿聯酋方面要求的50架最新型戰鬥機F-35等230億美元（約合25.7萬億韓元）規模的武器合同。 沙特和阿聯酋都是配合特朗普前總統外交政策的中東國家。特朗普2018年3月在白宮會見沙特實權人物、王儲穆罕默德·本·薩勒曼時表示，“得益於沙特購買的武器，美國國內工作崗位增加了4萬多個”。阿聯酋也響應特朗普政府的親以色列政策，去年8月與以色列建立正式外交關系等，壹直與美國保持著特別的關系。有分析認為，特朗普批準阿聯酋方面提出的購買F-35的要求，也是考慮到這種關系的“禮物”。 相反，拜登總統與特朗普前總統不同，對向中東出售大規模武器持否定態度。特別是，他還提出了中斷對沙特的美國產武器銷售的競選公約。沙特介入也門內戰並展開大規模轟炸，導致平民傷亡擴大，他還對此進行了批評。美國國務卿托尼·布林肯27日在就任後的首次記者會上表示，“將向也門國民提供人道主義援助”，向沙特施壓。 拜登政府在中東政策上也開始“抹去特朗普”。美國常駐聯合國代理大使理查德·米爾斯26日在聯合國安理會會議上表示：“美國支持同時承認以色列和巴勒斯坦獨立的‘兩國解決方案’。”這是在公開表示，美國將著手恢復因特朗普的親以色列援助政策而破裂的與巴勒斯坦的關系。 美國還計劃重返2018年特朗普政府時期退出的伊朗核問題全面協議。不過，27日拜登政府在波斯灣壹帶出動戰略轟炸機B-52進行飛行訓練，表現出應對伊朗軍事挑釁可能性的姿態。分析認為，此舉旨在示意，美國今後在對伊朗關系上，將采取施壓和談判並行的策略。

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