破壞出來的創造. January. 28, 2021 09:38. . 圓圓的粉紅畫布上密密麻麻地戳著窟窿。錐子刺、刀子劃的痕跡歷歷在目。雖然像極了畫壞之後想扔掉或者是撒氣後的東西，但令人驚訝的是，這是完成的作品。甚至是在拍賣中以數百億韓元成交的身價很高的名畫。令人好奇。畫家為什麽在畫布上畫了個洞呢？究竟為什麽它會被叫做藝術品？ 在阿根廷出生、在意大利活躍的盧西奧·豐塔納通過這樣打孔或用刀切割的畫作在國際上名聲大噪。托雕塑家父親的福，他早早就接受了雕刻家的訓練，但對傳統藝術的反感很大。因為他認為“繪畫和雕塑是過去的”，因此追求根據時代變化的新形式美術。他在1947年創立“空間主義”美術運動，兩年後開始在畫布畫面上打孔。這是為了在二維平面上建造三維空間。這些被命名為“空間概念”的系列作品是對傳統繪畫的挑戰。 文藝復興以後，畫家們為了把對象畫得有如實物，壹直在摸爬滾打。但是豐塔納沒有在平面上畫形象，而是創造了真正的空間。這是融合繪畫、雕塑、建築領域的新概念藝術。這也是用錐子和刀代替毛筆，用破壞畫布的物理行為創作的新形式的繪畫。 20世紀60年代，四角形的框架也被打破。制作了在雞蛋型畫布上塗上單色畫的《神的終結》系列作品。這幅畫上塗的粉紅也是傳統繪畫中不用的顏色。畫作的名字也許意味著數世紀以來壹直像信仰壹樣堅守的美術規範和長期習俗的終結。也就是說，革新是通過破壞舊東西產生的。 無論是空間還是思維，壹旦阻塞就會變得沈悶。水靜則腐。這時候需要突破口。正如豐塔納用壹根小小的錐子解放了被困在框架內的美術觀念壹樣，我們也需要各自延長，徹底打破陳舊的思維、習慣或郁悶的心情。美術評論家

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