微軟去年第四季度銷售額創歷史新高…雲銷售勢頭良好. January. 28, 2021 07:21. by 李建赫 gun@donga.com. 美國微軟(MS)去年第四季度(10~12月)創下了歷史最高銷售額。由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，導致家庭辦公時間增加和遊戲用戶增多，出現了超出市場預想的增長勢頭。 26日(當地時間)，微軟公布，去年第四季度公司的銷售額比上壹年同期增長17%，達到431億美元(約47.8410萬億韓元)。凈利潤增加了30%，達到155億美元(約17.2萬億韓元)。以季度為準，銷售額創歷史新高。這壹業績超過了美國金融界預測的402億美元銷售額和126億美元的凈利潤。 美國《華爾街日報》(WSJ)分析說，微軟因新冠疫情受益，取得了很高的業績。隨著新冠疫情擴散，企業紛紛引進在家辦公所需的雲計算服務，微軟的“Azure”銷售額同比增加了50%。Azure的銷售額超過了微軟的招牌Windows操作系統(OS)。 另外，微軟推出的業務軟件“Teams”的用戶數量也以新冠疫情擴散為契機增加。最近，微軟時隔7年新推出的新型控制臺遊戲機“Xbox”也得益於新冠疫情遊戲用戶明顯增加，機器和遊戲頭銜銷售呈現出良好的勢頭。 微軟首席執行官(CEO)薩蒂亞•納德拉表示：“在過去壹年裏，我們目睹了席卷所有公司和產業的第二次數字轉換浪潮的黎明”，“微軟正在促進這種變化。”

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