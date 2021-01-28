揉碾不利於性犯罪政治人士和政黨法案的國會. January. 28, 2021 07:21. . 盡管有人指出，為根除政界的權力型性犯罪，立法迫在眉睫，但國會卻連相關法案都沒有審議就壹棄了之。《東亞日報》對第19屆至21屆國會期間發起的《公職選舉法》和《政治資金法》進行了全面分析，結果發現，限制性犯罪牽連者的被選舉權或追究再選、補選歸責事由政黨的選舉費用責任的法案有11件。但據調查，沒有壹件被處理，要麽被廢棄，要麽在睡午覺。 因前首爾市市長朴元淳和前釜山市長吳巨敦的性騷擾事件而實施的補缺選舉共投入了838億韓元的稅金。如果沒有性騷擾，就不會支付這些費用。不僅僅是費用問題。隨著擁護女性人權和主張男女平等比任何政黨都領先的正義黨代表對所屬議員進行性騷擾的事實浮出水面，國民對政界的性道德和人權意識受到了很大的沖擊。 對性犯罪牽連者的被選舉權限制討論，曾在第20屆國會時期的2018年政治改革特別委員會上進行過短暫的討論。但是，最終以“因為是選舉產生的職位，只要國民做出判斷就可以”等理由被廢棄。相反，朝野政黨的議員們接連通過了嚴格限制公務員、軍人、警察、教師任用的法案。對其他職業適用嚴格的標準，對自己寬大，是“州官放不許百姓點燈”的行為。其結果，在第21屆議會選舉時，雖然沒有當選，但有6名性犯罪者參選。 因性犯罪等引起的補選選舉費用問題，朝野雙方也只會說空話，從未進行具體討論。2017年，共同民主黨政黨發展委員會曾公布，如果因腐敗問題成為導致再選、補選的原因，將把追究相關政黨和候選人無公推及選舉費用補償等責任的方案法制化，但最後不了了之。在第21屆國會上，雖然“國民力量”黨提議了以性暴力為核心內容的“朴元淳、吳巨敦防止法”，但依然沒有任何討論進展。 有人指出，國會總是這種樣子，考慮到對方的問題可能會成為自己的問題，所以只是展開政治攻勢，心領神會地回避具體討論。文在寅總統最近也對包括“無公推”原則在內的修改黨章、決定公推參加首爾、釜山市長補缺選舉，表示“黨章不可能固定不變”，表示擁護，國會和青瓦臺沒有什麽區別。 哪怕從現在開始，朝野政界也應該就剝奪性犯罪牽連者的被選舉權、由此發生補選時禁止公推或選舉費用問題著手具體、實質性的討論。國民對權力型性犯罪事件的忍耐心早已超越了界限。

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