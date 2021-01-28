曾對抗特朗普的《華盛頓郵報》主編將於下月辭職. January. 28, 2021 07:22. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 曾引領揭露司祭性醜聞及天主教教團有組織地隱瞞事實，在美國社會引起巨大反響的《波士頓環球郵報》的調查報道的《華盛頓郵報》(WP)總編輯(主編)馬丁•巴倫(67歲)將於下月28日辭職。該報道在2003年獲得了普利策獎，描述當時采訪過程的電影《聚光燈》獲得了2016年奧斯卡最佳影片獎。 據《華盛頓郵報》報道，巴倫主編26日(當地時間)通過職員留言表示，“到了該重新出發的時候了”，“主編壹職在守護民主主義方面具有重大意義。我們的義務是尋找真相，並說出真相。” 巴倫主編1954年出生於佛羅裏達州坦帕，是猶太移民的後代，1976年在《邁阿密先驅報》開始了媒體生涯。經過《紐約時報》(NYT)、《波士頓環球郵報》等，於2013年1月加入WP。9個月後，在收購公司的老板亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯(57歲)的支援下，大幅擴大了公司結構。 巴倫就任時《華盛頓郵報》約有580名記者，現在記者數增加到了1000名以上。因美國國家安全局(NSA)無差別收集個人信息的報道，僅普利策獎就獲得了10次。特別是以在線而不是紙質報紙的戰略，受到了主導世界媒體界的數字革命的評價。目前WP的數字專用訂閱者超過100萬名。 2017年特朗普政府上臺後，巴倫的地位和影響力進壹步加強。特朗普雖然貶低對自己持批評態度的WP是“假新聞的締造者”、“國民的敵人”，但他沒有屈服，嚴厲地批評了特朗普政府的各種政策。WP在2017年采納“民主主義在黑暗中消失(Democracy Dies in Darkness)”的著名口號，堅持了在特朗普政府的各種壓力下維持對政權批判的態度。 巴倫在報道司祭性醜聞時，也因不屈服於外界壓力而聞名。在愛爾蘭裔人口眾多的波士頓，多名知名人士擔心這壹事件會對整個天主教教團產生惡劣影響，努力阻止報道的刊登，但他始終沒有屈服。在電影中，演員列維•施瑞博爾飾演的巴倫主編對於“媒體人應該報道這些東西嗎”的抗議，回應道，“不報道這些東西的還是媒體人嗎？” WP老板貝佐斯在Instagram上寫道，“對於建立WP的編輯部，您比任何時候更強有力。我會想念您的智慧和心地。”目前尚不清楚巴倫的繼任者是誰。

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