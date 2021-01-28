MLB球隊間球員遷移減少36%…財政困難嚴重. January. 28, 2021 07:22. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，去年美國職棒大聯盟(MLB)市場凍結的現狀通過數值得到了確認。去年MLB的年度球員遷移次數比前壹個年度減少了三分之壹以上。 據MLB官方27日公布的統計資料顯示，去年球員的△簽約 △放行 △退役 △春季集訓邀請等遷移次數為8211次，與2019年的1.2772萬次相比大幅減少了35.7%。在此期間壹直有分析說，受新冠疫情余波的影響，比賽被迫中斷或在沒有觀眾的情況下舉行，導致選手遷移萎縮，但具體數據得到確認尚屬首次。 在MLB市場遭遇寒流的情況下，過去7個賽季效力於紐約洋基隊的日本投手田中將大很有可能回到本國。27日，據《產經體育》等日本媒體透露，田中將大的老東家樂天隊最近數次與田中接觸後，進入了協商最後階段。樂天隊預計將在本周內向田中方面提出簽約條件。 結束2020賽季後，田中將大進入自由簽約選手(FA)市場，雖然多倫多、波士頓、洛杉磯天使、聖地亞哥等球隊對其表現出濃厚的興趣，但未能得出明確的結論。預計他也很難繼續留在老東家洋基隊。25日，匹茲堡隊的右撇子投手詹姆斯•泰約恩轉會到洋基隊後，田中續約的可能性大大降低。在韓國國內，作為FA被釋放的NC隊的羅成範進軍MLB的計劃也告吹，KIA隊的梁玹種也將暫時留在國內。

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