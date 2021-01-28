康京和“朝核問題迫在眉睫” VS 布林肯“韓美日合作”……微妙的視角差. January. 28, 2021 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓國外交部長康京和和美國國務卿托尼·布林肯27日進行了拜登政府上臺以來的首次通話，但在韓美兩國分別發表的結果中，出現了微妙的分歧。韓國強調，兩國外長“共同認識到朝核問題的緊迫性”，美國則在旨在牽制中國的戰略概念“印度太平洋”上，強調韓美同盟的重要性和韓美日三角合作，把重點放在通過與同盟合作向中國施壓。 韓國外交部當天表示，“康京和和布林肯在通話中就韓美關系和韓半島問題等交換了意見”，並特別指出，“兩國外長壹致認為，朝核問題對於拜登政府也是亟待解決的問題，為解決這壹問題，韓美兩國將緊密磋商”。這是在強調，在拜登政府上臺後，要把重點放在盡早重啟朝美之間的無核化談判上，以便盡快進行韓美之間的討論。 但是，美國國務院當天發表的通話內容中沒有提及“緊迫性”，只是表示，“布林肯強調，朝鮮無核化的必要性必須持續”。特別是，美國國務院在談及朝核問題之前指出，“韓美同盟是自由、開放的印度太平洋地區及全世界的和平與安全、繁榮的關鍵（linchpin）”，“強調韓美日三國合作的持續十分重要”。印度太平洋和韓美日三角合作是韓國外交部發表中沒有的內容。 印度太平洋構想是前總統唐納德·特朗普在2017年提出的戰略，它改變了奧巴馬政府的牽制中國政策“亞太再平衡”構想。持續廢除特朗普政府政策的拜登政府也表示，將繼續向中國施壓。有分析說，美國特別指出把韓美同盟視為印度太平洋地區的關鍵，明確表示要將韓美同盟用於牽制中國。專家分析說，這是在強調韓美日三角合作的同時，委婉地提及改善韓日關系的必要性。

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