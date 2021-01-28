免費提供生活必需品的商店裏，失業青年隨處可見. January. 28, 2021 07:23. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. “真的很累。壹般情況下，在這樣的天氣怎麽會來這裏？” 26日下午，位於首爾永登浦區廳的“0韓元市場”。 雖然壹整天都是陰雨連綿的天氣，但排隊的隊伍壹直排到了附樓外面。 所謂0韓元超市，是為永登浦區因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而陷入困境的區民運營的免費分享事物的地方。 在這裏，大米、方便面、口罩、尿布等80多種生活必需品中，最多可以免費領4種。只有永登浦區民才可以利用，每月可以訪問1次。物品方面，管轄區內企業等提供了相當多的支援，而23日訪問這裏的國務總理丁世均也參加了物品捐贈活動。 壹般來說，在平日裏舉行的這種場合，壹般都是60歲以上的老人經常光顧。但是，當天現場聚集了不少20多歲和30多歲的年輕人。抱著3歲孩子的30多歲女性傷心地說：“新冠肺炎疫情長期化，失業狀態也隨之延長，連吃飽飯都成了問題”，“照顧設施也很難利用，所以不得不帶孩子來這裏。” 這些人領走的生活必需品種類也與往年不同。首先從大米、方便面等“吃的東西”開始準備的人很多。永登浦區政府相關人士暗示道：“雖然擺放的品種超過80種，但大部分都是從食品開始擺放的”，“和他們交談後發現，相當壹部分人是因為新冠疫情失去工作或支援中斷而擔心生計的人。” 在現場見到的老人們也因子女失業而陷入困境。同樣以大米等食物為主帶走物品的壹位70多歲的男性說：“新冠疫情發生以前是子女們壹點壹點地幫著過，勉強過活，但疫情之後連孩子都失業了，收入也斷了”，“沒想到已經這麽貧困了，還要擔心眼前的生計問題。已經勉強堅持了近1年時間。” 永登浦區的統計顯示，本月18日在包括區廳別館在內的堂山1洞、新吉1洞、6洞等3個地方開張的“0韓元市場”至今已有315人光顧。壹半以上是60多歲的老年層，但是失去工作的20、30多歲的青年也超過了30%。區相關人士表示：“現在，在現有的弱勢群體老年層中，青年們也被編入新的弱勢群體”，“最近要求住房支援的人增加了15%以上。” 實際上，根據首爾市國民基礎供需現狀，以12月為準，去年基本生活保障金領取者人數為37.226萬人，與前壹年度(2010年)的31.8127萬人相比增加了5萬人以上。京畿道從去年12月開始發放生活必需品的免費分享場，以26日為準，共有4839人前往，人們正在聚集。 永登浦區社會福利協議會事務局長朴華善指出：“雖然急需援助，但由於沒有顯露出來，處於無法得到幫助的死角地帶的新冠病毒弱勢階層正在大幅增加”，“特別是年輕階層與中年層相比，有不願呼籲幫助的傾向，所以更加存在問題。”另外，他叮囑表示，雖然眼前的生活必需品支援也很重要，但希望政府能夠掌握來到分享地的市民的具體情況，並制定與工作崗位商談等相關的追加支援系統。

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