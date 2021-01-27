韓國教育部：“新學期小學低年級優先上學，考慮排除保持社交距離”. January. 27, 2021 07:27. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 韓國教育部決定，在3月新學期首先讓幼兒園、小學低年級和特殊學校的學生上學。在小學低年級中，壹、二年級最有希望優先安排，教育部正在討論在“學校密集度”標準中把他們排除在外。特別是，教育部決定，即使新冠確診患者增加，也不推遲開學日期。 社會副總理兼教育部長俞銀惠26日召開“2021年工作計劃”新聞發布會，並表示，“今年將通過擴大上學範圍，恢復學校的日常生活”。這是因為文在寅總統最近要求擴大上學規模，而不是遠程授課。 為此，教育部正與防疫當局壹起討論將小學低年級排除在保持社交距離原則（各階段學校密集度）之外的方案。防疫當局規定，在保持社交距離的第壹階段和第二階段，將上學人數分別限制在全體學生的三分之壹和三分之二（高中為三分之二）以下。除了小學低年級，實際上每天都有學生可以上學。 不過，教育部仍在作最後的考慮，首先成為上學對象的年級是小學壹、二年級還是壹至三年級。到目前為止，壹、二年級成為適用對象的方案非常有力。即使將小學低年級排除在密集度原則之外，也將禁止其他年級的全面上學。高三學生與去年壹樣，允許每天上學的可能性也很高。 教育部還推進從新學期開始，在小學低年級、過密班級追加安排2000多名教師的方案。為提高學生們的基礎學歷，今年3月還將新設“國家基礎學歷支援中心”。教育部計劃於28日發表具體的2021學年度學業及教育課程運營支援方案。

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