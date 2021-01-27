“僅通過臉部照片，AI就能判斷癡呆”. January. 27, 2021 07:27. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 人工智能(AI)只看臉部照片來判斷是否患有癡呆癥的時代即將開啟。 據《讀賣新聞》26日報道，東京大學等研究小組通過AI，僅通過面部照片就準確地判斷出是否患有癡呆癥，準確性達到90%以上。僅通過面部照片判定癡呆癥尚屬首次。 此次研究使用了患有癡呆癥或輕度認知障礙(MCI)的121名男女(平均81歲)和認知功能正常的117名男女(平均76歲)的數據。研究組通過AI看沒有表情的正臉照片，驗證了AI是否能準確地區分患有癡呆癥的人和正常人。結果，AI的準確性達到了93%。僅從臉部照片的上部來看，以91%的準確度選出了癡呆患者，僅從臉部照片的下部來看，準確度更高，達到了94%。 此次研究進壹步發展了“認知功能低下的人有比實際更顯老的傾向”的現有研究。東京大學方面讓AI學習癡呆患者的照片，區分是否有細微的表情等。 負責研究的東京大學醫院特任講師龜山右美表示：“隨著高齡化，早期診斷癡呆癥變得更加重要”，“通過AI分析臉部照片既安全又費用低廉，有助於早期發現癡呆癥。”研究組認為，在很多情況下，輕微的癡呆癥很難進行初期診斷，因此期待AI分析能夠有效使用。 癡呆癥是指因大腦損傷導致認知功能出現異常，難以維持日常生活的狀態。這不是疾病本身，而是綜合性用語。癡呆癥的原因包括阿爾茨海默病、酒精性癡呆癥等80∼90個。阿爾茨海默病占癡呆癥發病原因的50%至80%。

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