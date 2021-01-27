宣布“購買美國貨”的拜登：“將公務車換成美國產電動車”. January. 27, 2021 07:27. by 紐約=常駐記者 柳在東、李相勛記者 jarrett@donga.com,sanghun@donga.com. 美國總統拜登表示，將把政府機關使用的車輛全部換成電動汽車。要求美國生產的零部件最少占壹半以上，而且是在美國生產的“零碳排放”車輛。韓國汽車業界認為，由於美國公務車市場規模本身並不大，因此不會馬上產生太大影響，但今後美國電動汽車市場將擴大。 據美國CNBC等媒體報道，拜登當地時間25日簽署了“購買美國貨（Buy American）”的行政命令，並表明了上述方針。“購買美國貨”是指聯邦政府為公共業務而購買的物品必須全部由美國生產的原則。為了保護美國工人和工作崗位，在宣布優先購買美國產品的方針的同時，表明了聯邦政府將出面使用美國產電動汽車的意思。 但是，拜登沒有透露到何時、將何種類型的聯邦政府車輛轉換為電動汽車等具體事項。以2019年為基準，聯邦政府擁有的車輛包括郵局配送及軍用車輛在內，超過了44萬輛。考慮到目前在美國，電動汽車只有特斯拉、通用汽車、日產汽車等為國內生產，將這些車輛全部換成電動汽車將需要相當長的時間和費用。拜登表示：“電動汽車的轉換將有助於政府實現在美國汽車產業創造100萬個工作崗位的目標。” 美國汽車品牌最近在本國也落後於德國、日本、韓國等海外品牌，未能發揮作用。有評價稱，特斯拉成為電動汽車市場的先驅者，為美國創造了將電動汽車當作新機會的條件。 拜登表示，“在政府購買的車輛中，美國零部件至少要達到50%”，表明了今後進壹步加強使用美國零部件的標準和限制的方針。通用汽車發表聲明表示歡迎說：“拜登總統承諾支援美國制造業，我們深受鼓舞。” 世界電動汽車市場排名第四的現代·起亞汽車公司目前在美國沒有電動汽車生產設施。現代·起亞方面相關人士表示：“如果美國電動汽車市場正式啟動，應該針對美國市場，積極討論在當地生產等問題。”

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