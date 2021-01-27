尹汝貞《Minari》大步邁向奧斯卡，入選美國電影研究所評選的“年度十大電影”. January. 27, 2021 07:27. by 金哉希 jetti@donga.com. 講述移居美國的韓國人家庭故事的電影《Minari》(又譯水芹菜)入選了美國電影研究所(AFI)評選的年度十大電影。25日(當地時間)，AFI通過官網宣布，包括《Minari》在內的10部電影被選為“AFI AWARDS”的獲獎作品。2000年成立的AFI，在壹年間評選出文化、藝術上優秀的10部電影和10部電視劇，並授予獎項。 《Minari》是韓裔美國人李•艾薩克•鄭導演的自傳電影，講述了移居阿肯色州的韓人移民家庭的生活。“雅各布”(史蒂文•元飾)和妻子“莫妮卡”(韓藝璃飾)以及為了照顧年幼的子女而壹起生活的莫妮卡的媽媽“順子”(尹汝貞飾)用溫暖的視線展現了為了定居在陌生的異地而孤軍奮鬥的旅程。 隨著《Minari》獲得AFI獎，影片獲得奧斯卡獎的可能性也增大了。由於AFI AWARDS獲獎作品很多都獲得了奧斯卡獎，因此AFI AWARDS被稱為“提前預覽的奧斯卡獎”。路透社報道說：“AFI是預測奧斯卡和金球獎獲獎可能性的第壹個指標。”獲得奧斯卡最佳影片等4冠王的奉俊昊導演的《寄生蟲》也在2019年AFI大獎上獲得了特別獎。 此前，尹汝貞在洛杉磯影評人協會獎、芝加哥影評人協會獎等中接連獲得了最佳女配角獎。鄭導演繼拿到卡羅來納州影評人協會獎最佳影片獎之後，又分別在舊金山影評人協會和丹佛影評人協會那裏獲得了最佳原創劇本獎、最佳外語片獎。 除了《Minari》之外，被AFI選為10大電影的作品有《DA 5 Blood》、《猶大和黑色彌賽亞》、《Ma Rainey's Black Bottom》、《Mank》等。

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