自己成為光的勇氣. January. 27, 2021 07:27. . 有時候，壹首詩會帶來感情的激流。在美國總統就職儀式上，壹位名叫阿曼達·戈爾曼的年輕詩人朗讀的5分多鐘的自作曲《我們攀登的山》就是如此。 “我們捫心自問，能在何處覓得光明，在這無窮無盡的陰影中？”以這壹句開始的詩中，陰影隱喻著美國社會在政治上、社會上必須經歷的暴力和不信任、冷笑和憎惡。不僅僅是恥辱的國會大廈暴力事件，種族歧視、性別歧視、新冠疫情導致的死亡都是陰影。盡管如此，詩人並沒有絕望。“即使我們感到悲傷，我們依然成長。即使我們受到傷害，我們依然有過希望。” 回顧歷史，確實如此。人類總是在悲傷和傷痛中度過。詩人看待歷史和現實的眼光非常樂觀。隨著詩人是黑人奴隸的後代，在單身母親手下長大，並有語言障礙的故事傳開，詩發揮了巨大的號召力。戈爾曼寫詩是因為語言障礙。她雖然不是外國人，但發音並不熟練。特別是“R”的發音上，吃了不少苦頭。因此，她執著於書本，2017年成為首位全美青年桂冠詩人，並在喬·拜登總統就職儀式上朗讀了動人心弦的詩。因為她是克服殘疾登上山坡的人，所以才能做到這壹點。總統本人也是從小就有語言障礙的人。 這豈是個人的事。就像個人面前有山壹樣，國家和共同體也有需要攀登的山。這就是詩人希望擺脫陰影的原因。“只要我們足夠勇敢去看光，只要我們有勇敢去成為它，光永遠都會存在於我們身上。”就是說，無論怎樣，只要有尋找光明、偶爾自己成為光明的勇氣，就能擺脫陰影。這何止是美國的事情。也許，對於被互不信任和冷笑籠罩的我們來說，勇氣也是必要的。自己成為“光”的勇氣。

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