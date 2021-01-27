22年來首次出現負增長，現在不是政府誇耀“能幹”的時候. January. 27, 2021 07:28. . 去年韓國經濟時隔22年首次出現了-1%的負增長。新冠疫情是外匯危機以後最蕭條的數值。人均國民收入也從32115美元下降到了31000美元。但是，青瓦臺發言人表示，去年的增長率僅比前壹年的2.0%下降了3個百分點，“與經濟規模排名前十的發達國家相比，是排名最靠前的增長業績”。 發達國家的增長率比前壹年下降了3至10個百分點，增長率最高的中國也從去年的6%下降到去年的2.3%，下降了3.7個百分點，因此韓國自豪地說降幅很小。對於民間降低2個百分點的增長率，政府通過1個百分點的抵補，將經濟增長率控制在-1%，政府和執政黨仍然感到欣慰。 但是，去年韓國的增長率下降幅度較小，是因為“有準備的”民間部門迅速應對，將損失降至最低。借助新冠疫情帶來的“非面對面趨勢”，高畫質電視等家電產品的出口劇增，生物企業開發了新冠病毒診斷設備，供應全世界。從事當面營業的個體戶的痛苦越來越大，但得益於世界級的快遞系統，增加的網上購物抵禦了消費萎縮。把危機當作機會的半導體企業積極進行投資，設備投資也增加了6.8%。相反，在危機時期借債增加的財政支出，不管什麽時候，或減少支出，或增加稅收，都要重新填補。 從新冠疫情發生之前開始，韓國經濟就陷入了低增長的泥潭。2019年2.0%的增長率，除全球金融危機、外匯危機、第二次石油危機時外，已經是歷史最低值。由於最低工資的暴漲、韓日貿易紛爭等，無論是個體戶還是出口企業，已經面臨困境，因此，受新冠疫情沖擊而下降的空間也很小。昨天，國際貨幣基金組織公布的今年韓國經濟增長率預測值為3.1%，不僅不及中國（8.1%）、印度（11.5%），而且也不及發達國家的平均水平（4.3%），因此，不能將其看作是“基底效果”的原因。 這是建國以來韓國社會首次連續兩年經歷2%以下的低增長。恢復已經崩潰的經濟體力的唯壹途徑就是恢復民間的消費和投資。如果像現在這樣恨不得每天制定反市場、反企業法，挫敗經濟主體的氣勢，是不可能做到的事情。

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