韓國老虎故事獲得美國最高兒童文學獎. January. 27, 2021 07:28. by 林熙允記者 imi@donga.com. 20多歲的韓裔美國作家從韓國傳統童話中獲得靈感創作的長篇童話書,獲得了美國兒童•青少年文學界最高獎—紐伯瑞獎(Newbery Medal)。 美國圖書館協會(ALA)25日(當地時間)從去年出版的兒童•青少年圖書中選出各領域最優秀的作品進行介紹,並公布了泰•凱勒(27歲)的《當妳掉入壹只老虎的陷阱時》(When You Trap a Tiger)為“2021紐伯瑞獎章”(金獎)獲獎作品。1921年首次創設,從第二年開始每年評選獲獎者的紐伯瑞獎是兒童•青少年圖書界具有世界權威的獎項之壹,給獲獎者授予獎牌。 審查委員團對這本書評價說:“這是為韓國傳統童話註入了生命的魔幻寫實主義(magical realism)的傑作”,“讓人思考愛、失去和希望等情感。”並補充說,“通過奶奶的過去故事,我們學會了共享過去、創造未來。”成為第100個紐伯瑞獎獲獎作品的這本書共304頁,去年1月由企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)出版。 凱勒在自己的網站上介紹說:“(主人公)莉莉和家人壹起搬去和生病的祖母壹同居住時發生了這樣的事情”,“(韓國人)外婆給我講的韓國傳統童話中出現的神秘的老虎,促使莉莉揭開了壹段秘密家族史。”她補充說:“(我)在夏威夷檀香山以泡菜、黑米飯和故事為養分成長。” 凱勒在2018年出版小說《研究易碎物品的科學》(The Science of Breakable Things)後曾表示:“正在寫關於種族和自我認同感的故事。” 凱勒的母親是寫有“軍隊慰安婦(Comfort Woman•1997年)”和‘狐貍少女(Fox Girl••2002年)’等小說的(54歲)。母親凱勒女士的母親是韓國人,父親是德裔美國人,直到3歲為止壹直在首爾生活,後來移居到了夏威夷。 另外,ALA將展示繪本童話領域最高權威的凱迪克大獎(The Caldecott Medal)授予畫有《我們是水的守護者(We Are Water Protectors)》的阿拉斯加出身的插圖畫家米凱拉•戈德。這是1937年凱迪克大獎首次設立以來,美國土著民第壹次獲得該獎。ALA為紀念青少年牧師馬丁•路德•金的夫人科雷塔•斯科特•金,以黑人作家為對象制定的科雷塔斯科特金兒童文學獎(Coretta Scott King Awards)的作家部門授予了《Before the Ever After》的作者傑奎琳•伍德森。

