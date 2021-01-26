“銷售額突破1000億的風險企業創造23萬個工作崗位”意味著什麽？. January. 26, 2021 07:21. . 調查顯示，年銷售額超過1000億韓元的韓國風險企業的職員人數達到23.15萬人。這壹數字幾可比肩在國內外雇傭28萬余名員工的三星集團。銷售額在1000億韓元以上的風險企業有617家，比壹年前增加了30家，平均有382人工作。在“無就業增長”加速的韓國經濟中，風險企業已成為創造堅實就業崗位的主角。平均企業年齡為17.5歲的這些“青年企業”，通過比大企業更具攻擊性的經營，在獲得更高的收益。與銷售額相比，研發投資比率為2.8%，純利潤率為5.9%，均高於平均大企業，承擔著韓國出口的20分之1的責任。 急速增長的風險企業是在發達國家門檻上步履蹣跚的韓國經濟的希望。問題是痛陳“在韓國創業困難”的風險企業家正在劇增。夢想著成為韓國版“優步”而開始的“乘坐”，在去年政府執政黨通過了《禁止‘乘坐’法》之後，相關營業被迫停止。從今年開始，隨著每周52小時工作制擴大到50人以上至300人以下的企業，束手束腳的韓國遊戲風險企業在與中國的遊戲開發速度競爭中處於下風。 去年底在國會通過的《商法修訂案》容易造成投機資本的攻擊，威脅到創業者持股率高的上市風險企業的經營權。如果職場內發生死亡事故，企業主就要坐牢的《重大災害企業處罰法》讓風險企業也行走在監獄的矮墻之上。有評價認為，政府以搞活大企業的風險投資為由，決定允許的“企業型風險投資（CVC）”因阻止大企業總裁壹家謀取私利為由，受到各種限制，使搞活風險投資生態界的初衷在相當程度上褪色。 銷售額超過1000億韓元的風險企業的下壹個夢想是成長為“企業價值超過1萬億韓元的非上市風險企業”，即“獨角獸企業”。在世界500多家獨角獸企業中，韓國企業有20家，明顯少於美國（242家）和中國（119家），也不及印度（24家）。這些獨角獸企業中，有幾家因“在新冠疫情成長”的罪，成為最近執政黨推進的利益共享制的目標。立法者和政策負責人應該牢記，如果風險企業被只存在於韓國的限制規定束縛住手腳，陷入害怕增長的“彼得·潘綜合癥”，韓國青年的未來工作崗位也將壹同消失。

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