想要實現善意. January. 26, 2021 07:21. . 當努爾哈赤占領撫順，試圖將明朝勢力趕出遼東時，明朝傾盡全力攻擊努爾哈赤。被要求參戰的朝鮮派出超過1萬名的大兵力。1619年爆發的薩爾滸戰役中，明朝大軍慘遭失敗，喪失了滿洲，最終滅亡。朝鮮軍屬於劉綎指揮的東路軍前進，敗給清軍後劉綎和兒子壹起自殺，朝鮮軍的壹半以上戰死。 劉綎使用120斤重的大刀，外號是劉大刀。參加壬辰倭亂的劉綎是在明朝評價最好的將帥。 鹹陽出身的義兵長鄭慶雲著述的《孤臺日錄》中記載了與前來該地區視察的劉綎見面的記錄。見到地方名流的劉綎表示，深深同情因戰爭而受苦的朝鮮實情，為了不讓士兵掠奪或欺負平民，正在最大限度地嚴格管制。”然後他還說道：“無論我如何嚴厲地查處，在我目光不及之處都會發生非法行為。要想解決這個問題，大家只能舉報。我會盡最大努力誠實處理。” 鄭慶雲對劉綎的評價很好，相信這句話是真心的。但是誰敢舉報呢？劉綎的軍隊沒有在鹹陽進行有組織的掠奪或犯罪行為。只是發生了偷走紀念品的小偷小盜、征用牛馬等事件。鄭慶雲雖然吐露了不滿，但沒有舉報。 不管領導如何善意的行動，要想實現善意，需要精密的制度和努力。在個人和個人的關系上，出於好意的行為有時也會對別人造成傷害。領導不能用善意來辯解自己的行為。在我們社會，領導們濫用善意。通過善意呼籲感情，规则更加肆虐。不依賴善良的領導人、而是驗證方法正確性的社會，才是發達國家。

한국어