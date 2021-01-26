黃義助3分鐘內攻入2球，達成在波爾多隊的個人首次梅開二度. January. 26, 2021 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. “黃義助的所有方面都讓我感到滿意。” 法甲聯賽波爾多隊的主教練讓-路易斯•加塞特向球隊前鋒黃義助(29歲)豎起了大拇指。因為黃義助在歐洲舞臺上首次完成梅開二度等，引領著球隊的上升勢頭。 24日，黃義助在法國波爾多的波爾多大西洋體育場舉行的2020~2021賽季第21輪主場比賽中首發出場，在上半場第8分鐘和第11分鐘攻入壹球，幫助球隊以2比1獲勝。這是黃義助在2019年7月穿上波爾多隊的隊服進軍法國職業足球聯賽後，首次在壹場比賽中梅開二度。如果加上10日與洛裏昂壹戰中的助攻，他已經連續3場比賽奉獻攻擊點。另外，在本賽季的19場正規聯賽比賽中，他以5粒進球和2次助攻成為隊內得分最多的球員。足球統計網站“whoscored”賽後給黃義助打了兩隊球員中最高的8.8分。 波爾多隊憑借黃義助的出色表現，取得了本賽季第壹個3連勝，以32分的積分上升到積分榜第7位。主教練加塞特評價表示，“很高興黃義助攻入多粒進球。黃義助積極壓迫對方，有時在前場進攻時也會那樣做”，“在必要時把他安排在邊路，他也不會抱怨，是教練心目中的理想球員。” 黃義助賽後表示：“球隊贏了，感覺很好。特別是這是球隊的三連勝，所以更高興。今後繼續保持這種氛圍似乎很重要。”當天攻入壹球後，黃義助拿著隊友奧塔維烏的球衣與隊友壹起慶祝進球。奧塔維烏在上周的訓練中因跟腱撕裂，相當長壹段時間內將無法參加比賽。黃義助說：“與隊友們在壹起的時間比家人還多。對於隊友的受傷，我感到非常心痛，很高興能為奧塔維烏贏得比賽。”

한국어