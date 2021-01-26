失去愛情後獲得的超級熱門… 17歲少女的出道曲異常火熱. January. 26, 2021 07:22. by 林熙允記者 imi@donga.com. 如果可以借失戀當柴火成為世界明星呢？能永遠放過初戀嗎。 2021年誕生了第壹首熱門歌曲。這就是《drivers license》。歌手是美國演員奧利維亞•羅德裏戈(17歲)。自8日發行以來，壹直獨占《Spotify》的全球排行榜、美國排行榜首位。該歌曲還同時席卷了Billboard和UK單曲排行榜。Billboard在分析文章中表示：“在過去的30年裏，從未有歌曲獲得過如此獨壹無二的第壹名。領先排在第二位的歌曲2倍。”10多歲女性新人歌手首次入榜就占據榜首位置，在Billboard單曲排行榜上尚屬首次。 這是壹首關於駕駛執照的歌曲。夢想著快點考到駕照去接男朋友的人的故事。駕照出來了，但是作為學駕照的原始動力的戀人卻離開了。關鍵是這完全是現實故事。更何況“男朋友”是演對手戲的美男演員。 羅德裏戈是迪士尼+電視劇《歌舞青春High School Musical》的主人公。與對手演員約書亞•巴塞特早就被戀愛傳聞包圍的羅德裏戈在歌詞中加入了“應該和那個金發女郎在壹起吧”後，網民們開始了推測遊戲。正巧巴塞特與金發歌手兼演員薩布裏娜•卡彭特喝茶的照片在網上流傳。模仿、翻唱、歌詞解釋在Instagram、TikTok(抖音)、YouTube上熱傳，連日來煽動大家聽歌。 樂曲和視覺上的魅力也奏效了。歌曲長度為4分零2秒，比最近熱門歌曲的平均長度(2分30秒~3分30秒)還要長。但是安全帶警告音、多次變換節奏和轉換氣氛、像童謠壹樣容易的旋律卻充滿了趣味。追隨讓人聯想到比莉•艾利什、菲比•布裏傑斯、Road，以及最近的泰勒•斯威夫特的“Dark Pop”趨勢的虛無主義嗓音與逐漸升級的絕唱完美共存。 京仁廣播PDJ朴賢俊表示：“外貌、聲音、樂曲都很有魅力，再加上故事情節和新媒體的力量，像滾雪球壹樣合流，引發了大爆發”，“通過這首歌曲，羅德裏戈與艾利什、說唱歌手24KGoldn等壹起，正式開啟了2000年代出生的時代。” 這也是迪士尼久違出現的超級明星。迪士尼此前將林賽•羅恩、希拉裏•達夫、紮克•埃夫隆、希亞•拉博夫、喬納斯兄弟、麥莉•賽勒斯、塞琳娜•戈麥斯等推向了明星行列。但是以出道曲直接席卷排行榜的例子很少見。大眾音樂評論家李大華表示：“Spotify排名第二的凱撒的《Good Days》也是如此，無法預測哪首歌會以何種方式成為話題。傳統媒體擁有的力量分散到各種新媒體，成為熱門的途徑也變得多樣化。”

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