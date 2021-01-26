美國優先主義雖已離去，但“優先購買美國貨”還在. January. 26, 2021 07:22. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統拜登就任後壹直致力於“抹掉特朗普”，這壹次卻繼承著特朗普的政策。拜登將於美國東部時間25日簽署“購買美國貨（Buy America）”的行政命令。其內容是聯邦政府在用納稅人的稅金調撥公共產品時以購買美國企業的產品為原則，與特朗普政府的“美國優先主義（America First）”壹脈相承。 政治專門媒體《國會山》等美國媒體24日報道說，從“購買美國貨”開始，拜登本周將陸續簽署有關種族平等、氣候變化、保健、移民等方面的行政命令。行政命令的具體內容尚未公開。 其中，首次執行的“購買美國貨”是拜登為了獲得美國“銹帶”地區（中北部落後地區）工人的選票，從大選候選人時期開始強力推出的公約。 他還表示，“特朗普也主張‘購買美國’，但在他任職時期，海外企業獲得的聯邦政府合同增加的30%等，問題更加惡化了”。他強調：“要彌補現行法令的漏洞，使必須做到這壹承諾。” 拜登政府在外交舞臺上廢除了美國單邊主義路線，但在保護本國企業和就業時優先考慮美國產品這壹點上，與特朗普政府有著共同點。對於拜登政府的這壹政策基調，與美國貿易依存度高的同盟國表示為難。特別是與美國相鄰的加拿大和墨西哥更是坐立不安。據悉，加拿大總理賈斯汀·特魯多上周在與拜登的通話中表達了對這壹部分的憂慮。 拜登政府壹直闡明將放棄特朗普的單邊主義路線，恢復同盟，因此，“購買美國貨”政策可能會被解釋為違背這種重視同盟的基調。美國彼得森國際經濟研究所研究員加裏·赫夫鮑爾對《華爾街日報》表示：“拜登總統表示將與盟國合作、減少摩擦，此次行政命令將成為真正的考驗。”

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