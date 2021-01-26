李仁榮：“我們的構想是靈活的對朝制裁”，與美國施壓存在溫差. January. 26, 2021 07:22. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韓國統壹部長李仁榮（照片）25日就朝鮮國務委員會委員長金正恩要求中斷3月韓美聯合軍演表示：“希望找到智慧和靈活的解決方法，以避免與朝鮮發生嚴重的軍事緊張。”對於美國政府暗示要加強的對朝制裁，他表示：“我們的構想是，靈活地處理（對朝鮮）制裁，才能促進無核化談判。”這暗示了縮減或中斷韓美聯合軍演的必要性，同時強調要緩和對朝制裁。 李仁榮在當天的記者座談會上就韓美聯合軍演表示：“到目前為止，韓朝美對彼此造成緊張的部分還保持克制”，“不僅是韓國政府，希望朝鮮（對於韓美聯合軍演）也能靈活地打開視角。”李仁榮就軍演與否補充說：“應該考慮新冠疫情、東京奧運會的舉辦、美國的韓半島政策方向、收回戰時作戰指揮權方面。” 當天統壹部高層官員也表示：“對朝制裁現在已經實施了很長時間，但看起來並沒有打造出像樣的成果”，“有必要對靈活處理對朝制裁以用作促進無核化等的過程進行討論。” 李仁榮當天表示：“相比觀望局勢變化，我們更願意在力所能及的領域積極應對”，“希望以春節為契機進行視頻會面，在韓朝共同紀念的日子裏推進離散家屬會面。”接著，他還表示：“為了恢復南北關系對話渠道而努力，希望還可以舉行紅十字會會談。”由此，統壹部預計將於近期向朝鮮提議，為下個月春節視頻離散家屬團聚舉行南北紅十字會會談。但自去年6月以後，南北通信線處於全部中斷的狀況。

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