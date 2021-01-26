“想幫助生活困難的鄰裏”，放下370萬韓元不留姓名的捐款天使. January. 26, 2021 07:22. by 張泳勳 jang@donga.com. 23日上午10點半左右，大邱市廳主樓入口。壹位身穿黑色羽絨服的70多歲老奶奶在周末關門的正門前踱來踱去。當時正在執勤的協警迎了上去，問“您到這裏來有什麽事嗎？”老奶奶突然拿出了白色的信封，說“希望能用來幫助生活困難的鄰裏”。 協警表示：“引導您到相關負責部門。最好由您親自轉達”，但老奶奶鄭重地謝絕了同行。“我只是跑腿的。請直接轉告就行”，迅速離開了現場。整個狀況當時維持了2分鐘左右。 奶奶遞的信封上沒有寫寄信人的名字。只有“社會福利和貴重”的字樣。信封內用2條黃色橡皮筋困著錢，共74張5萬韓元面值的紙幣。 大邱市福利政策科的職員們表示：“雖然說是跑腿的，但從情況來看，應該是奶奶親手攢的。沒能好好傳達感謝之情，感到非常遺憾。” 大邱市決定將奶奶捐贈的370萬韓元捐贈給大邱社會福利共同募捐會。大邱市福利局局長朴在洪表示：“對在因新型冠狀病毒所處的困難時期實踐溫暖分享的老奶奶表示由衷的感謝。 我會把溫暖的心傳遞給困難的鄰居。”

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