預告朝核“新戰略”的美國 VS 固執於“和平進程”的韓國. January. 25, 2021 07:23. . 美國拜登政府就對朝接近法表示：“將采用新戰略（new strategy）。”白宮發言人22日表示：“（拜登）總統的觀點毫無疑問，朝鮮的核彈道導彈和其他擴散相關活動將對世界和平構成嚴重威脅。”拜登政府提及對朝“新戰略”尚屬首次。 這是拜登政府的“抹掉特朗普政策（ABT·Anything But Trump）”中正式表明，對朝政策也不例外。也就是說，今後不會再有領導人之間的親密關系或通過總統突發行動進行對話的進展等“特朗普式接近法”。白宮就新戰略表示，“就正在進行的施壓選項和未來的某種可能性，將在與韓國、日本、其他同盟的緊密磋商下，對朝鮮目前的狀況進行徹底的政策研究”，強調了同盟間的磋商。此前，針對朝鮮國務委員會委員長金正恩提出的“強對強、先對先”的對美戰略，拜登政府以新戰略予以回應，朝鮮與美國之間的較量正式打響。 韓美安保首長和國防部長分別於23日和24日通電話，再次確認了韓美同盟的穩固和緊密合作，這是在警告最近公開新型潛射導彈“北極星-5s”等、提高核威脅強度的朝鮮“不要挑釁”。美國國防部長勞埃德·奧斯汀強調美國戰略資產在韓半島展開等“延伸威懾力”也與此不無關系。 但是，在韓美防長會談結果中，出現了美日防長會談中沒有出現的對朝鮮“完全、可驗證、不可逆的無核化”方針。眼下，也有人擔心韓美日三國在朝鮮核問題上的分歧。民主和平統壹咨詢會首席副議長21日表示：“美國可以承認朝鮮擁有幾枚核武器，並朝著不擴散的方向管理。” 韓半島和平的核心條件是朝鮮無核化，韓國政府也承認，應由美國和朝鮮解決。拜登政府制定新的朝核政策需要時間，因此韓國政府應該積極利用這壹機會。文在寅總統21日就從終戰宣言開始到構建和平體制結束的“韓半島和平進程”表示：“這不是選擇，而是必須要走的路。”美國開始尋找新的朝核接近方法，韓國政府也有必要變得更為靈活。

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