瑣碎的日常生活中的力量. January. 25, 2021 07:23. . “隨著開始明白期待人生是壹份大禮是錯覺，迅速地上了年紀。”——吳貞熙《發財夢》 對自己期待甚高並不是羞愧的事，但也應該做好某種程度疲憊的準備，好象確實如此。因為如果期待值提高，就很難達到。因此，過著自己不滿意的生活的概率會很高吧？ 我的第壹本講述普通人平凡生活的書《普通的存在》出版時，遭到了不少人不是抗議的抗議。因為自己很特別，而且每個人都是特別的存在，所以不僅書名不合心意，內容也無法贊同。有壹個記憶深刻的是，越是強調自己的特別的人，在我看來，很多越是顯得平凡的人。相反，有特別之處的人不僅爽快地同意生活並不特別，而且對自己的存在也沒有賦予太大的意義。越是特別就越沒有對特別的東西的迷戀，越是平凡就越害怕自己的平凡，這種反諷到底在說明什麽呢？ 《發財夢》就像是兩種人融為壹體的某人的故事。雖然希望人生是像禮物壹樣的什麽，但是最終過著不如期待的生活，並壹壹接受現實的人的故事。作者說。讓我傷心，憑借讓我放棄的那些瑣碎的日常所給予的力量，最終我們承受著生活而活下去。也許正因為如此，才會說人生是反轉。因為對於認識到生活並不特別的人來說，那些並不了不起的日常比任何事情都要特別，成為最大的祝福。今天，對於為了與生活展開拉鋸戰而疲憊不堪的他們來說，吳作家的這些小故事會帶來很大的安慰。

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