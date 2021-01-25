“新再生能源等5個領域，拜登時代對美出口前景看好”. January. 25, 2021 07:23. by 金道炯 dodo@donga.com. 隨著拜登政府的上臺 ，新再生能源、電動汽車、生物保健、數字轉換、家庭生活等被選為出口前景廣闊的領域。據分析，貿易保護基調有所緩和，恢復到多邊貿易體系的趨勢也有可能使全球通商發生重大變化。 24日，韓國貿易協會通過《美國新政府上臺和對美出口5大希望領域》報告書，提出了5大出口希望領域。拜登總統以2050年碳中立為目標，強調對新再生能源基礎設施的積極投資。據此，貿易協會期待太陽能電池•模塊、風力塔等相關產品能夠受惠。去年美國的太陽能電池進口規模為81.6億美元(約9萬億韓元)，其中11.5%即9.4億美元是韓國產。電動汽車和電池也得益於美國國內充電站的擴大、補助金支援等政策支持，被評價為增長可能性較高的領域。 生物健康市場分析認為，美國的老齡化及加強公共醫療的動向、數字轉換需求與美國移動通信公司預告的第五代移動通信(5G)投資有關，因此，這是很有前景的領域。預計家庭生活項目將受惠於千喜壹代的掘起，以及非面對面基礎經濟的活躍。 另外，當天現代經濟研究院表示，最近因簽署Mega自由貿易協議(FTA)和美國回歸多邊貿易體制等原因，全球通商整體上有可能發生巨大變化。也就是說，要適當地應對現有的貿易保護主義緩和。

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