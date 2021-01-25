金時元在創造PGA最年輕通過記錄的球場三輪過後並列領先. January. 25, 2021 07:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 金時元(26歲•CJ大韓通運•照片)將在特別有緣的地方挑戰個人職業生涯第三場勝利。 24日，在美國加利福尼亞州拉昆塔的PGA西體育館球場(72桿)舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽美國運通賽三天比賽過後，金時元處於並列領先位置。金時元在當天的第3輪比賽上，沒有吞下柏忌，僅小鳥球就抓住了5個，取得中間合計低於標準桿15桿共201桿的成績。與馬克斯•霍馬(31歲)、托尼•弗諾(32歲•以上美國)並列占據榜首位置。 舉行大賽的PGA西體育館球場是金時元難忘的地方。2012年在最後的資格賽上獲得並列第20位，創下了PGA巡回賽歷史上最年輕(17歲零5個月零6天)的通過記錄。在有著美好記憶的這個地方，金時元將挑戰時隔3年零8個月後的首個冠軍。此前，金時元在2016年8月的溫丹錦標賽和2017年5月的球員錦標賽上兩次捧起了冠軍獎杯。 在3號洞(4桿)抓下小鳥球，開局愉快的金時元延續了無缺點比賽。上果嶺率達到83.33%，展開了穩定的比賽。在16號洞(5桿)用5號木桿擊出的第二桿距離球洞約2米，雖然獲得了射下老鷹球的機會，但遺憾的僅以小鳥球收尾，未能取得單獨領先位置。金時元在比賽結束後表示，“擊球整體上很好，但推桿有些不盡如人意，浪費了蠻多機會。如果能繼續保持今天這種擊球感覺的話，壹定會取得好的結果。”金時元將與霍馬、弗諾壹起，從25日淩晨4時開始，進行最後壹輪第4輪比賽。 在第2輪單獨領先的任成宰(23歲•CJ大韓通運)當天盡管抓下5個小鳥球，但吞下1個三柏忌、3個柏忌，丟掉1桿，成績下滑到了並列第20位(低於標準桿10桿共206桿)。

한국어