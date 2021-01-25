“韓日‘墊腳石橋’李秀賢，依然活在心中”. January. 25, 2021 07:24. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. 20日下午1點，記者見到了在日本東京新大久保站內的樓梯墻前默哀的3名日本人。這裏是紀念2001年1月26日下午7點15分左右，為救在軌道上墜落的日本人而遺憾離世的李秀賢（1974∼2001年·照片）的空間。三人為了紀念他去世20周年，在26日舉行正式追悼儀式之前來到了這裏。 李某生前就讀的日本語學堂“赤門會”的新井時贊（71歲）理事長向記者表示，“20年來，從來沒有忘記過他的名字。”事故發生後，他最先跑到警察署報告了悲劇，並引領了20年來的追悼事業。新井評價說：“他獨自努力完成了無數外交官未能實現的兩國關系改善。”他難過地說，當時李某每天下午5點之前都在網吧打工，“偏偏那天因為電腦修理等事情很晚才結束。只要準時下班，就可以避免悲劇的發生”。 壹直向2002年成立的“LSH亞洲獎學金會”捐款的山本弘子（62歲）表示：“通過李君知道了獻身和關懷沒有國界。為了感謝他的教誨，我壹直在捐款。”山本還說：“3年前，我把女兒送到李君的母校高麗大學留學。” 為了紀念李君的精神而於2002年成立“LSH亞洲獎學金會”，到今年為止，累計受惠學生超過1000名。還有壹些捐贈者表示，不要忘記李君的忌日，特地捐贈了12600日元。 導演中村裏美（56歲）制作了講述李君及其父母故事的紀錄片《掛橋（墊腳石橋）》，並從2017年2月開始在日本15個地區舉行了上映會。他強調：“每次看到有觀眾說，‘李秀賢活在我們心中’，我都非常滿足。” 三人壹致表示：“如果李君還活著，比任何人都要為兩國關系的惡化感到心痛，應該緬懷李君的崇高精神。”此外，新大久保站運營公司JR東日本公司向獎學金會發行的會報援助了廣告費（1000萬日元，約合1億韓元）。日本航空公司（JAL）也每年支付李君父母的訪日機票。 26日的20周年追悼活動因受新冠疫情的影響，舉辦得比往年簡單。李君的母親申潤燦（71歲）也首次未能參加。

한국어