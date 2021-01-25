李玉善奶奶：“想要的是道歉...這不是錢的問題”. January. 25, 2021 07:24. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. “不是日本把我們這些不懂事的人帶走的嗎，難道弄錯了？可是現在日本方面卻說沒有那樣做，那麽是誰把我們帶走的呢？” 目前住在京畿道廣州市“分享之家”的日本軍慰安婦受害者李玉善(94歲)老奶奶在24日與本報的網絡視頻連線中這樣說道。李奶奶是首爾中央地方法院8日下達“請日本向慰安婦受害者提供每人1億元的賠償”判決的案件中12名原告中的壹員。由於日本政府沒有提出上訴，該判決於23日0時生效。 李奶奶對法庭規定的“慰安婦受害是日本犯下的反人道主義犯罪”表示同感，並多次強調日本強制動員女性這壹點。李奶奶說：“我們為什麽會成為慰安婦。我們不是慰安婦。是日本帝國主義把我們變成慰安婦的。” 李奶奶還說：“我們想對日本說的請跟我們道歉，這不是錢的問題。如果真要算錢，就不是1億韓元能解決的，就算是3億韓元也不行。”她同時敦促日本真誠道歉，稱“日本說沒有強行帶走我們，沒有虐待我們，不要說謊，要如實反省”。李奶奶說：“韓國政府應該幫助受害者盡快接收日本方面的道歉。” 李奶奶表示自己有壹個夢想，那就是遠渡日本宣傳慰安婦受害的歷史。李奶奶說：“我們的歷史是壹段刻骨銘心的歷史。要向群眾廣為宣傳。我們的國家不能再被牽著鼻子走了。” 此次得到生效判決的12名原告中，李奶奶等5人還健在。據分享之家透露，只有李奶奶和同名同姓的另壹位李玉善奶奶等2人還可以與人進行交流。

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