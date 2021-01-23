對不聽話的孩子有用的對話方法. January. 23, 2021 07:22. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 2007年伊拉克戰爭當時，伊拉克巴士拉的壹間審訊室。兩名身穿英軍偽裝工作服的軍人站在叛亂嫌疑犯面前。負責審問的軍人吐著唾沫這樣說道。“現在妳完蛋了。就妳這種態度說對不起。這該死的殺人惡魔。妳們中的壹個家夥脖子會被吊起來。會是誰呢，是妳嗎？” 英國報紙《衛報》報道了巴士拉審訊室的對話場面。但結果證明，審訊人員沒有得到他們想要的任何信息，或者好不容易得到的信息大部分都是完美的謊言。 作者解釋說，精神上、身體上的壓迫和拷問對獲取信息完全沒有效果。即使如此，拿出熱茶籠絡的做法也沒有說服力。欺騙對方拽出對方不想說的內心想法的“謊言溝通”無法持續太長時間。 作者20多年來壹直研究殺人、強奸、兒童性剝削、恐怖主義等，他提出的替代方案是“rapport”(建立關系)。那麽，之所以能很好地建立關系，是因為得到了與生俱來的社交性格的幫助嗎？答案是否定的。作者說，只要理解形成關系的要素—坦率和共鳴、自律性、復盤就可以了。其中，回想從對方那裏聽到的關鍵詞和感情的復盤，是掌握對話主導權的強有力的方法，因此非常重要。 但是所有的對話情況都不是壹樣的。這時應該利用所謂的“動物圈”，掌握我和他人的傾向，並根據情況形成關系。作者為了便於理解，將人類主要溝通方式的對立、順應、控制、合作代入象征這壹概念的動物中，將其公式化。 稍有不慎，素材就會顯而易見。但是這本書以豐富的實例，具體介紹了不僅對暴力犯罪者，對職場上司、不聽話的孩子等也有用的對話方法。我們常常敲著沒犯任何錯誤的鍋嘆氣，表達對“獨自承擔家務”的不滿。即使家人幫助打掃衛生，也有不少時候只是形式上的幫助。這本書會告訴我們，如何才能在沒有矛盾的情況下直接進行對話。

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