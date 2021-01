接種疫苗的終結者:“想要活命就跟著我”. January. 23, 2021 07:23. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 以“終結者”著稱的前美國加利福尼亞州州長阿諾德•施瓦辛格(74歲)在YouTube上公開了自己註射新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的樣子(照片)。雖然他與前總統唐納德•特朗普同屬共和黨,但他壹直批評特朗普的防疫、反移民等主要對策,並反復提及接種疫苗、保持距離、戴口罩等重要性。 前州長施瓦辛格21日(當地時間)在加利福尼亞州洛杉磯的洛杉磯道奇體育場接種疫苗後,表示“如果想活下來,跟隨我的腳步吧”(Come with me if you want to live),囑咐人們接種疫苗。他借用了1991年的《終結者2:審判日》中自己曾經說過的話。 他在推特上留言說:“今天是個好日子。為了接種疫苗排隊等待,感到非常幸福”,囑咐具備接種資格的人要盡快進行登記,像自己壹樣接種疫苗。

