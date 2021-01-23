拜登：“入境美國者，不僅登機前檢查，抵達後還要隔離”. January. 23, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統拜登為了防止新冠疫情的蔓延，決定實行入境者義務性地自我隔離。繼要求所有欲搭乘飛往美國的航班的乘客在出發日72小時內證明被確診為新冠病毒檢測陰性後，又增加了入境後自行隔離的義務。當地時間20日上臺的拜登政府把克服新冠“大流行”作為最優先國政課題。 拜登21日說，“從外國來美國的遊客在乘坐（飛機）前必須接受診斷檢查，抵達美國後必須進行自我隔離”，並簽署了包含上述內容的新冠肺炎相關行政命令。他說：“超過40萬名美國人死於新冠病毒。這比第二次世界大戰時的死亡人數還要多”，“這（行政命令）是戰時行動。”但拜登沒有具體提及開始執行義務性隔離的日期和隔離期等。目前，根據美國疾病控制與預防中心的方針，入境後的自我隔離不是強制性的，而是勸告事項，時間從之前的14天縮短為10天。此前，美國衛生當局曾宣布，從本月26日開始，飛往美國的飛機乘客必須提交新冠病毒檢測陰性報告單。 拜登21日通過行政命令規定，在機場、飛機、火車、長途汽車、遊船等公共交通工具上必須戴口罩。另外，他還決定動用《國防物資生產法》，供應新冠疫情防控所需的個人衛生用品、檢測材料、疫苗等。拜登預測，今後6周美國的新冠肺炎死亡人數將增加10萬人，累計死亡人數將很快超過50萬人。他說：“我們還處在大流行的黑暗冬天”，“要想改善到我們所希望的水平，還需要等待數個月以上。” 拜登政府決定，美國和俄羅斯將把限制兩國核武器規模的《新削減戰略武器條約》（New START）延長5年。美國白宮發言人珍·普薩基21日在新聞發布會上表示：“美國有意推進將《新削減戰略武器條約》延長5年”，“總統也壹直認為，《新削減戰略武器條約》符合美國的國家安全利益。”《新削減戰略武器條約》是美國前總統奧巴馬時期的2010年兩國簽訂的，內容是將兩國的核彈頭分別限制在1550枚。作為美俄之間碩果僅存的裁軍協議，《新削減戰略武器條約》將於2月5日到期。

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