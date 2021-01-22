通過橄欖球進入大學的拜登總統表示“ML揭幕戰開球OK”. January. 22, 2021 07:22. by 黃奎引 kini@donga.com. dash。就讀相當於韓國高中課程的“阿奇米爾學院”時期的朋友們這樣稱呼美國總統喬•拜登。這個綽號有兩種意思。第壹個是摩斯密碼中使用的線(─)符號。拜登總統在2017年出版的自傳《爸爸，答應我(Promise Me, Dad)》中寫道：“當時我結巴有點厲害，就像說‘••• ─ ─ ─’壹樣的摩斯密碼。” 第二是“疾走”的意思。在美式足球(橄欖球)部擔任跑鋒(直接拿著球跑的位置)的拜登總統，在3年級時創下了10個觸地得分，同時給母校送上了8戰全勝的紀錄。拜登總統在同壹本書中寫道：“體育對我來說是很自然的，說話反而是不自然的事情”，“我無論怎麽口吃，也沒有人聽不懂‘現在傳給我’這樣的話。” 拜登總統以這樣的活躍表現為基礎，以獎學金生的身份進入了橄欖球名校特拉華大學。但是因為在全體688人中只獲得第506名的學業成績，最終放棄了選手生涯。拜登總統回憶說，“在升入特拉華大學後的第壹次練習中，我感覺到球隊對我們期待的不只是運動能力。球隊希望所有球員在賽場內外都能成為壹名紳士。” 體育不僅讓拜登總統成為了紳士，還讓他明白希望是什麽。1972年因交通事故失去妻子和女兒後陷入絕望時，看著美國職業橄欖球聯盟(NFL)球隊匹茲堡隊的簽名球，看著騁懷大笑的兩個兒子，他下決心說：“我也要打起精神了。” 體育對於拜登總統來說也是進步的象征。美國女足代表隊以“受到了與男隊不壹樣的待遇”為由，向美國足協提起訴訟後，他公開表示支持，在法院駁回該訴訟後，他還向足協發出了警告，“立即支付同樣的工資。要不然我當總統時，政府不會提供援助資金。” 美國職業棒球大聯盟華盛頓國民隊根據傳統，委托拜登總統為今年的揭幕戰開球。拜登總統也發出了OK信號。相反，與其說是體育迷，不如說是高爾夫狂的美國前總統特朗普在任期內從未開球，還曾因種族歧視爭議與體育明星對立。隨著總統的更替，美國體育界也刮起了變化之風。

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