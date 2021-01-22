哈裏斯身穿象征團結-執政的紫色大衣惹人註目. January. 22, 2021 07:22. by 金民 kimmin@donga.com. 美國歷史上第壹位女性、有色人種副總統卡瑪拉•哈裏斯(57歲)身穿紫色大衣和禮服出席了就職儀式，吸引了人們的視線。有分析稱，通過黑人設計師制作的紫色服裝強調和諧，刻畫了作為首位女性•黑人副總統的身份認同感。 20日(當地時間)舉行的就職典禮上，哈裏斯選擇了紐約黑人設計師克裏斯托弗•約翰•羅傑斯制作的紫色服裝。《紐約時報》(NYT)分析稱，紅色(共和黨)和藍色(民主黨)的合成色紫色象征著喬•拜登總統強調的“團結”。 紫色同時也象征著女性參政權運動。紫色也是美國第壹位黑人女眾議員，1972年作為民主黨候選人首次參加民主黨總統競選的雪莉•奇澤姆在選舉運動中主要使用的顏色。 除哈裏斯以外，前國務卿希拉裏•克林頓和米歇爾•奧巴馬女士也身穿紫色系服裝，吸引了人們的視線。希拉裏在褐色大衣裏面穿了紫色的“拉夫勞倫(Ralph Lauren)”套裝，米歇爾女士則穿了由黑人設計師塞爾吉奧•哈德森設計的酒紅色套裝。 出席就職儀式的主要人士選擇了美國品牌的衣服。據《華爾街日報》報道，拜登總統和哈裏斯的丈夫道格拉斯•埃姆霍夫身穿代表美國的品牌拉夫勞倫的正裝。吉爾•拜登女士穿著與丈夫的領帶搭配的天藍色羊毛粗花呢大衣正裝。這件衣服是在最近在美國備受歡迎的設計師亞歷山德拉•奧尼爾的品牌“Markarian”那裏訂制的。

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