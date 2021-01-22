違反禁止集合令，梨泰院“德州撲克酒館”深夜秘密營業. January. 22, 2021 07:21. by 田南赫記者、朴鐘民記者 forward20@donga.com,blick@donga.com. 在首爾梨泰院，違反禁止集合命令秘密進行營業的所謂“德州撲克酒館”被警方揭發。德州撲克酒館是指可以壹邊玩紙牌遊戲壹邊喝酒的店鋪。 首爾龍山警察署21日表示：“19日晚上11時左右，在龍山區梨泰院的壹家地下德州撲克酒館營業場所中，‘百家樂’紙牌遊戲的運營者及顧客20多人被市民舉報揭發。” 當天接到市民報案後出動的警察在營業場所捕捉到了每桌4~6人坐在壹起玩紙牌遊戲的現場。 據說，他們的桌子上有很多酒瓶，有的甚至沒有戴口罩。警方解釋說：“晚上9點以後禁止營業和禁止5人以上的私人聚會，目前正在進行追加調查。” 警方正在研究除了違反傳染病預防法外，是否可以適用賭博嫌疑。據悉，被揭發的這些人主張“沒有賭註，只是單純地喜歡玩遊戲”。警方相關人士表示：“我們完全可以以違反傳染病預防法的嫌疑立案。我們會仔細調查是否有其他罪行。”

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