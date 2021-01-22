韓國國防部對朝鮮戰術核武器威脅只字不提，“將與朝鮮討論韓美聯合軍演”. January. 22, 2021 07:22. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國國防部21日明確表示，可以與朝鮮磋商韓美聯合軍演。國防部還表示，在繼續履行《9·19南北軍事協議》從非軍事區撤出所有監視哨所等的同時，隨著拜登政府的上臺，今年內將推進美國壹直表示為難的戰時作戰指揮權移交的第二階段（FOC，完全運用能力）檢驗評估。 國防部在當天發表的《2021年主要業務推進計劃》資料中明確提出，“成立和運營軍事共同委員會等，推進南北軍事會談定期化”。文在寅總統18日在新年記者會上，就朝鮮國務委員會委員長金正恩提出的停止韓美聯合軍演的要求表示：“必要時可以通過南北軍事共同委員會與朝鮮進行磋商。”對此，國防部相關人士表示：“結論性而言，我們的立場是，（韓美聯合軍事演習相關內容）可以在軍事共同委員會進行討論”，“如果朝鮮做出回應，不會花費太長時間。”自《9·19南北軍事協議》以來，軍事共同委員會從未實際成立過。此外，還有人指出，包括昌麟島海岸炮挑釁等，朝鮮數次違反軍事協議，事實上《9·19南北軍事協議》已被廢除。但國防部仍然堅持撤除哨所、共同警備區自由往來等履行此前並未取得進展的《9·19南北軍事協議》後續措施的方針。 對於戰時作戰指揮權移交問題，國防部表示，隨著拜登政府的上臺，將實現美國國防當局、議會、智庫等磋商對象的多元化，提高美國的政策優先順序。特別是，國防部明確表示，今年將推進去年因新冠疫情等原因未能進行的“完全運用能力”檢驗。但據悉，美國仍以韓國軍隊訓練不足、新冠疫情余波等為由，對移交戰時作戰指揮權表示擔心。 韓國軍方還在業務報告中評價稱，“朝鮮每年都在閱兵式上展示新武器”，但並未提及黨代會上金正恩指示開發戰術核武器、核潛艇等具體內容。韓國國防部相關人士表示，在閱兵式上公開的各種對韓武器體系中，“朝鮮可以使用的導彈，憑借我們的能力，可以進行探測和攔截”。 統壹部當天也把“通過推進韓半島和平進程，實現無核化、和平體制進展”作為核心推進課題進行了報告。統壹部雖然把“啟動軍事共同委員會”和“恢復原先的聯絡線、以設立首爾-平壤常駐代表部為最終目標”作為具體的履行計劃，但由於朝鮮不願意參加當局之間的對話，所以有人指出實現的可能性很低。

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