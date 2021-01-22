拜登整肅白宮綱紀：“如不尊重同事立即解雇”. January. 22, 2021 07:22. by 申雅馨記者 abro@donga.com. “如果對對方無禮，將當場予以解雇。” 美國總統拜登在就任第壹天（20日晚）與白宮職員進行視頻對話時表示：“美國的核心價值是謙虛、同事愛、多樣性”，“如果和我壹起工作時對其他同事無禮或輕視，將立即解雇”，強調了職員之間的團結。他多次提到“馬上”壹語，表示“這不是開玩笑。不會給辯解的機會。”拜登就此解釋說，“每個人都有資格不受出身及背景的限制，享受有品位的待遇”，並稱這是已故的父親經常對自己強調的壹句話。 據政治媒體《政客》等媒體報道，分析認為，拜登的這種叮囑，是考慮到了前特朗普政府時期種族矛盾及兩極化導致的美國社會分裂、特朗普前政府中發生的參謀人員之間的矛盾及揭露戰等。 拜登當天沒有直接提及前總統特朗普的名字。他間接地批評道：“4年間，品位和威嚴消失了。”他還說：“大家將在最有品位的政府中工作”，“我對大家期待的是正直、品位、對彼此的態度。” 拜登還強調了作為白宮職員應該具備的責任感。他表示：“不是國民為我們工作，而應該是我們為國民工作”，“他們給我和妳的工資。就像過去國民相信大家壹樣，我也相信大家。”他接著說：“各位正在協助世界上最不錯的政府”，“我們必須恢復這個國家的靈魂。期待大家都能成為其中的壹員。”

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