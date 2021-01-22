SK Innovation攜手中國北京汽車進軍當地電池更換市場. January. 22, 2021 07:22. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK Innovation將攜手中國北京汽車進軍當地電池更換市場。 SK Innovation21日表示，已取得中國北京汽車集團下屬的電池再使用企業“藍色公園智能能源(BPSE)”的13.3%的股份，確保了主要戰略投資者地位。根據兩家公司的協議，投資金額沒有對外公開。 兩家公司計劃在“BaaS(Battery as a Servie)”事業領域推進合作。BaaS是指電池租賃、充電、再使用、再利用等涉及整個電動汽車電池的服務。SK Innovation通過此次合作，為在世界最大的電動汽車市場中國當地進軍電池事業奠定了基礎。 首先，具體提到的事業是“電池更換站”。該服務可以像加油站壹樣，以實體店為基礎，將放電的電池組更換成充電的電池組。因為更換了整塊電池，所以3分鐘左右就可以換上剛剛充完電的電池。電池充電大約需要45分鐘。因此，以行駛距離相對較長的出租車和車輛共享服務等為中心，對電池更換站的需求越來越大。另外，電池更換服務可以分離電池和電動汽車的所有權，因此，今後很容易向租賃或再使用等其他事業擴張。 SK Innovation方面預測，將電池更換站上備用的電池作為能量儲存裝置(ESS)，有助於城市中心內分散電源基礎設施的建設。另外，預計利用國內最大規模的加油站，在國內也可以擴張為電池更換站和ESS事業。

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