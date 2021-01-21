拜登政府“重新考慮對朝政策”……韓國啟用鄭義溶為新外長. January. 21, 2021 07:33. by 尹完準記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 zeitung@donga.com,lightee@donga.com. 在美國拜登政府國務卿提名人托尼·布林肯表示將“重新研究”特朗普政府時期對朝政策的情況下，文在寅總統提名前青瓦臺國家安保室長鄭義溶為新外長，以期勸說美國“繼承特朗普政府朝核問題成果”。 韓國總統國民溝通首席秘書鄭萬鎬在20日的吹風會上表示：“鄭義溶在文在寅政府國家安保室長任職3年期間，就韓美間所有懸案進行了磋商與協調，並深入參與了旨在實施韓半島和平進程的朝美談判、韓半島無核化等主要政策。”青瓦臺相關人士對《東亞日報》表示：“鄭義溶是從2018年起進行的為期3年的自上而下式朝核談判的見證人”，“將在拜登政府上臺後向美國方面說明2018年新加坡朝美共同宣言的意義、朝核談判過程以及韓國的對朝構想。” 文在寅總統18日在新年記者會上強調“要從新加坡共同宣言重新開始，要繼承發展特朗普政府的成果”，選擇了鄭義溶為勸說美國接受這壹觀點的外交首長人選。 但是，將成為鄭義溶對話對象的布林肯當地時間19日在美國國會參議院外交委員會舉行的人事聽證會上就朝鮮無核化問題表示：“我們最先要做的事情是全面觀察對朝接近方法和政策。”他還強調：“什麽樣的選擇能夠有效地施壓迫使朝鮮回到談判桌邊，需要仔細觀察。” 這證實了拜登政府將放棄特朗普政府時期以自上而下的方式推進的對朝政策，將嘗試加強對朝制裁來引導朝鮮回到談判桌上來的新方法。因此有人擔心，如果韓國政府急於推進“繼承新加坡宣言”，圍繞朝核問題的解決方法，韓美之間可能會出現裂痕。路透社當地時間20日報道稱：“對2019年河內朝美首腦會談失敗負有部分責任的鄭義溶被提名為下屆外交部長”，“鄭義溶在朝美首腦會談未能達成協議後，受到了誤導（朝美）雙方的指責。” 此外，文在寅總統當天不僅更換了外交部長官康京和，還更換了青瓦臺國家安保室第二次長金鉉宗。金鉉宗被內定為總統外交安保特別助理。

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