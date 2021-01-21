拜登時代開幕，不要誤以為是“親切的美國”的回歸. January. 21, 2021 07:33. . 美國總統拜登20日就職。邁過圍繞政權交替的極度混亂和恐懼，開啟了新的美國時代。拜登政府現在首先開始清算前任特朗普政府的負面遺產。在國內治愈分裂和矛盾、在國際上恢復自由主義秩序的步伐將全面展開。 拜登時代的開幕意味著重視民主、人權和同盟的自由民主國家的宗主國回歸傳統超級力量。這與特朗普時代的單方面獨斷專行、無視規範、輕視同盟完全不同。但是拜登政府將以價值和規範為先導，以更加精巧的形式守護國家利益，引領世界。作為全球領導者的美國回歸，要求圍繞韓半島的東北亞發生無法拒絕的變化。 拜登政府眼下向韓國提出了“全面重新研究對朝政策”的課題。國務卿提名人托尼·布林肯在人事聽證會上就朝鮮核問題表示，“沒有好轉，反而變得更壞”，表明了與特朗普式接近方法相脫離的方針。他還表示，將謀求加強對朝施壓的措施。國防部長提名人勞埃德·奧斯汀表示，將加強與朝鮮核能力相適應的軍事應對態勢。也就是說，將超越廢除自上而下式接近法，開始加強更加嚴格的無核化條件和旨在於此的制裁和施壓。 要求韓國參加對華牽制路線的呼聲也進壹步高漲。新政府人士壹致評價認為，特朗普政策中唯獨對華政策是“正確的”。進入拜登時代後，美中戰略競爭將進壹步激化，在此中間韓國面臨的壓力只會越來越大。通過改善韓日關系加強韓美日互助體制已成為不可避免的課題。 盡管如此，韓國政府仍然盲目樂觀。文在寅總統在新年記者會上說：“拜登新政府的價值基調、多邊主義原則、重視同盟等，與韓國政府有合拍之處。”他表示要勸說美方繼承以失敗而告終的特朗普政府時期的新加坡協議，甚至表示將與朝鮮磋商本應由韓美決定的聯合軍演問題。因此，只能出現“不知道是否正確解讀了新政府的氣流”的說法。 拜登時代的美國既不是過去壹直支持韓國民主化和南北和解的美國，也不是曾經與韓國總統交換領帶戴的拜登。更何況，現在的情況是自身難保。在森嚴的警戒下舉行的就任儀式的陌生風景，展示了擺在新政府面前的不容小覷的國內難題。枯燥的國內政治可能大大縮小對外政策上活動的空間。這就是為什麽不能把拜登政府的上臺誤認為是謙遜、親切的同盟國的回歸的原因。

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