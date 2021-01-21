大膽的希望. January. 21, 2021 07:33. . 希望是什麽樣子的呢？在西方美術中，希望常常被描寫成拿著花或錨的女性。但19世紀英國象征主義畫家喬治·弗雷德裏克·瓦茲的表達卻完全不同。用繃帶蒙住眼睛的女人獨自坐在巨大的球體上，演奏著斷弦的裏拉琴。周圍沒有人，很荒涼。充滿孤獨和絕望的這幅畫是怎樣象征希望的呢？ 壹度被稱為“英國的米開朗基羅”的瓦茲是當代最優秀的畫家，但兩次拒絕女王頒發的男爵爵位，對世俗的名譽毫不留戀。他畫了很多寓意和神話主題的畫，其中《希望》最為著名。畫中的女子孤零零地坐在地球上。裏拉琴的琴弦除了壹根之外全都斷了。眼睛看不見，衣衫襤褸，身體看起來難以支撐。盡管如此，女人還是使出渾身解數集中演奏。那景象後面的星光朦朧地照耀著。 當時，英國因長期經濟不景氣，對神的存在產生了懷疑，國家的自豪感也在動搖。畫家個人也失去了剛出生的孫女，正在度過艱難的時間。在深深的絕望中決不放棄的淒慘的女人。這就是畫家看到的希望。 畫作公開後，英國批評家並不喜歡它，稱它是“末日論式”作品，但大眾卻為之感動。尤其對美國的領導人們產生了很大的影響。西奧多·羅斯福總統把《希望》的復制品掛在家裏，馬丁·路德·金牧師在1959年的布道中介紹這幅畫，傳播了希望。美國前總統巴拉克·奧巴馬從這幅畫著眼，將“大膽的希望”用作政治演說和自傳的題目。 希望是不會輕易露面的。總是在苦難之後找上門來。因此，無論多麽艱難，只要活著，就絕對不能放棄希望。許多人被這幅畫所感動，也許正是這種安慰的訊息。

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