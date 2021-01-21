價值22萬韓元的100本《罪與罰》在7天內全部售出. January. 21, 2021 07:33. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 價值22萬韓元的100本《罪與罰》在7天內全部售出。出版社把知識變成知識方面20日表示，陀思妥耶夫斯基的長篇小說《罪與罰》的100本皮革裝幀精裝書(照片)自去年12月29日開始銷售後，僅7天就全部售出。 今年是著名俄羅斯作家陀思妥耶夫斯基誕生200周年，為此制作的限量版(886頁)用草綠色羊皮做了封面。前後封面和盒子上塗有24K金箔圖案。預售出了50本，書店從去年12月29日開始銷售，僅7天時間其余50本就全部售完。該書由金靜雅翻譯，並刊登了德裔美國人著名插圖作家弗裏茨•艾興貝格的29幅木版畫。 把知識變成知識出版社的編輯主管崔正燁表示：“因為是皮革裝幀，幾乎是壹本壹本手工制作”，“購買者年齡在40、50歲以上，男性比重比女性高壹些。”他補充說，“在售罄後，也有很多人咨詢說想購買限量版。” 出版社計劃陸續出版包括《罪與罰》在內的《白癡》、《卡拉馬佐夫兄弟》、《惡鬼》等陀思妥耶夫斯基的四大長篇小說。同時還將制作不同作品的限量版。預計價格與《罪與罰》限量版差不多。 出版社還出版了《罪與罰》普通版(1332頁•3.33萬韓元)。內容與限量版相同，開本比限量版小，頁數增加了。

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