超級碗歷史上首位女裁判…薩拉•托馬斯打破玻璃天花板. January. 21, 2021 07:33. by 黃奎引 kini@donga.com. 2015年4月2日上午10點47分。薩拉•托馬斯(48歲•照片)清楚地記得當時美國職業橄欖球聯盟(NFL)裁判部門副總經理迪恩•布蘭迪諾打來的電話。布蘭迪諾副社長表示：“感謝您為我提供了給NFL首位女裁判第壹個打電話的榮譽，深感榮幸。”就這樣，托馬斯在NFL創立95年以來首次打破了裁判室的玻璃天花板。 下月8日，托馬斯將成為NFL決賽—超級碗(Super Bowl)歷史上55年來首次執法超級碗比賽的女裁判。NFL事務局20日公布了今年超級碗的8名裁判團成員，同時將托馬斯指定為邊裁(線審)之壹“Down Judge”。 托馬斯出生於美國密西西比州帕斯卡古拉，學生時代作為壘球和籃球選手活動。1995年，作為籃球獎學金獲得者入學的托馬斯在移動大學攻讀新聞廣播學，回到故鄉後，她在制藥公司宣傳室找了份工作。之後作為愛好，托馬斯開始擔任初高中美式足球(即美式橄欖球)大賽裁判。理由是“不想在大學畢業的同時與體育斷絕壹切緣分”。 在之後的10多年時間裏，托馬斯成為有兩個兒子的母親，2007年她從美式橄欖球裁判協會顧問加裏•奧斯汀那裏接到了電話，稱“自己看到了她活躍在密西西比州高中美式橄欖球冠軍決賽上的樣子”。作為非洲裔美國人首次擔任NFL裁判的奧斯汀是美國大學體育協會(NCAA)裁判聘用負責人。托馬斯成為NCAA美式橄欖球歷史上第壹位女裁判，最終還登上了超級碗的舞臺。托馬斯說：“堅守自己的位置至關重要。只有這樣，才能獲得打開下壹扇門的力量。”

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