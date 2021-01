大笒和節奏口技,牙箏和風琴…突然改變風格的國樂界. January. 20, 2021 08:12. by 林熙允記者 imi@donga.com. 《大笒和節奏口技》、《管風琴和國樂管弦樂》、《編磬和模組合成器》。 神出鬼沒的組合在新年國樂界掀起了壹股熱潮。去年觀看Leenalchi樂隊、樂團光七等,喚醒了現代興致的人們,這次可以進入更加實驗性的樂器融合世界。 國立國樂管弦樂團將在27日舉行的“對立與和諧:協奏曲”演出中亮相,帶來共5首現代國樂曲,吹來壹股清新空氣。在首演的大笒和大提琴帶來的國樂管弦樂協奏曲《向著天空的歌曲(Singing to the sky)》中,大笒節奏口技將登場。大笒演奏者金正勝著眼於西方的“長笛節奏口技”,研究出了在壹張嘴裏吐出旋律和節奏的技法。在另壹首首演曲目《在插畫中》(金成基作曲)中,去年在世界上首次參與管風琴國樂協奏曲的演奏家申東日將再次與國樂管弦樂團合作。27日晚7時30分,在首爾松坡區樂天音樂廳。票價為2萬~5萬韓元。02-2280-4114. 韓國文化藝術委員會選定贊助的“年度新作”傳統藝術部門的演出也從29日開始發出奇怪的聲音。第壹個舞臺由世界上獨壹無二的編排團隊“SINNOI”負責。2019年出道的她們追求傳統口音(金寶拉)、低音提琴(李元淑)、電子音樂(Haihm)的奇怪而美麗的協調。29、30日在首爾鐘路區大學路藝術劇場大劇場。 下月26日至28日,在同壹地點可以見到編磬和電子合成器。這是國樂組合“GongMyoung”出身的任龍洙擔任音樂總監的“發出響聲的轟”演出。編磬是在宗廟祭禮樂等雅樂中偶爾能看到的,由16顆石子串成串的獨特的樂器。無論是玄鶴琴、大笒、打擊樂,還是模組合成器等各種樂器,都通過環繞音響體現出和編磬配對發出的新聲音。 將於下月3日至7日在Arko藝術劇場大劇場上演的新盤索裏《走出院子的母雞》將首次以盤索裏重新詮釋同名童話。池基學作唱和演出時,四對說唱藝人和鼓手各自解析,展現不同的“盤索裏母雞”是觀看的重點。以上每集3萬韓元。02-3668-0007。

